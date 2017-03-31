يغنى النجم تامر حسنى، اليوم الجمعة، فى الكلية الأمريكية فى التجمع الخامس، بعدما تم اختياره من قبل الطلاب ليكون نجم الحفل لهذا السنة، ويشرف على التنظيم وليد منصور.

من ناحية أخرى يستعد تامر حسنى للغناء يوم 15 أبريل، فى أعياد الربيع، داخل “جراند أوشن”، فى العين السخنة، وهى عادة نجم الجيل التواجد جمهوره فى موسم شم النسيم.

يذكر أن حفل تامر حسنى فى الكلية الأمريكية يشارك فيه فريقا “مسار إجبارى”، و”شارموفرز”، بحيث يقدم كل منهما فقرته الغنائية الخاصة.

المصدر : مصر ناين