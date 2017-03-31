دخل جمال عبد الحميد المدير الفنى السابق للسكة الحديد دائرة المرشحين لتولى تدريب منتخب مصر مواليد 2002 الفترة المقبلة.

ورشح بعض أعضاء اتحاد الكرة جمال عبد الحميد لتولى المسئولية، ليدخل المنافسة مع ضياء السيد وربيع ياسين وطارق يحيى، لاختيار أحدهم.

يذكر أن على ماهر اعتذر عن استكمال المهمة فى منتخب 2002، ويقود المنتخب حاليا مدحت عبد الهادى المدرب السنة بشكل مؤقت لحين اعلان اتحاد الكرة اسم المدير الفنى الجديد من بين المرشحين لهذا المنصب.

المصدر : مصر ناين