سجل عاصم عباس رئيس نادى الجزيرة حضوره فى الجمعية العمومية العادية للنادى فى يومها الثانى.

كما حضرت إيمان الزيادى عضو مجلس الإدارة لتسجيل حضورها أيضا والسفير حسين هريدى نائب رئيس الجزيرة.

يذكر أن النصاب القانونى اكتمل بحضور أكثر من 2000 عضو، ويستمر التسجيل الى أن الثالثة من مساء اليوم.



إسراء السنهورى

إسلام السنهورى

الدرندلى وباجنيد

جانب من عمومية الجزيرة

خالد الدرندلى

رئيس الجزيرة

رئيس نادى الجزيرة

اسراء السنهورى

اسلام السنهورى

الدرندلى وباجنيد

جانب من عمومية الجزيرة

خالد الدرندلى

رئيس الجزيرة

رئيس نادى الجزيرة

المصدر : مصر ناين