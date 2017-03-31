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رئيس نادى الجزيرة يسجل حضوره فى الجمعية العمومية

منوعات
رئيس نادى الجزيرة يسجل حضوره فى الجمعية العمومية
سجل عاصم عباس رئيس نادى الجزيرة حضوره فى الجمعية العمومية العادية للنادى فى يومها الثانى.
 
كما حضرت إيمان الزيادى عضو مجلس الإدارة لتسجيل حضورها أيضا والسفير حسين هريدى نائب رئيس الجزيرة.
 
يذكر أن النصاب القانونى اكتمل بحضور أكثر من 2000 عضو، ويستمر التسجيل الى أن الثالثة من مساء اليوم.
 
 

اسراء السنهورى
إسراء السنهورى

اسلام السنهورى
إسلام السنهورى

الدرندلى وباجنيد
الدرندلى وباجنيد

جانب من عمومية الجزيرة
جانب من عمومية الجزيرة

خالد الدرندلى
خالد الدرندلى

رئيس الجزيرة
رئيس الجزيرة

رئيس نادى الجزيرة
رئيس نادى الجزيرة
اسراء السنهورى
اسراء السنهورى

اسلام السنهورى
اسلام السنهورى

الدرندلى وباجنيد
الدرندلى وباجنيد

جانب من عمومية الجزيرة
جانب من عمومية الجزيرة

خالد الدرندلى
خالد الدرندلى

رئيس الجزيرة
رئيس الجزيرة

رئيس نادى الجزيرة
رئيس نادى الجزيرة

 

المصدر : مصر ناين

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