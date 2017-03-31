فى مفاجأة من العيار الثقيل، استبعد الجهاز الفنى لسموحة بقيادة مؤمن سليمان أحمد رؤوف مهاجم وهداف الفريق قبل مواجهة الزمالك غدًا السبت، فى بطولة الدورى السنة.

وعلم “اليوم السابع” أن استبعاد اللاعب جاء بعد اعتراضه على خروجه من التشكيلة الأساسية فى التقسيمة خلال مران الأمس، وهو لأمر الذى دفع اللاعب للتحدث مع الجهاز الفنى لمعرفة أساب استبعاده من التشكيلة الأساسية، وهو الأمر الذى لم يروق لمؤمن سليمان الذى رفض تدخل اللاعب فى قراراته الفنية، وقرر استبعاده من المعسكر، رغم صعوبة مواجهة الزمالك.

ويعد رؤوف أحد أعمدة سموحة الأساسية، وهو هداف الفريق هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

المصدر : مصر ناين