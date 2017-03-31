أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن موافقة لجنة الاستثمار بالمحافظة علي إقامة محطة تموين سيارات وآلات زراعية بناحية نجع الزرابى بمركز طهطا ، كما وافقت على نقل مستودع توزيع اسطوانات بوتاجاز بناحية جزيرة الشورانية مركز المراغة إلي حوض الجزيرة رقم 3 قطعة 13.

حيث انعقدت لجنة الاستثمار بالمحافظة بحضور اللواء عصام العلقامى و الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة ، وأحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج ، والمهندس مراد محمد حسين وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة ، وبعض مدير الإدارات بالديوان السنة .

وأحالت اللجنة أحد الطلبات المقدمة من احد المواطنين يرغب في إقامة مستودع بوتاجاز بناحية جهينة الشرقية نجع حميد إلى مديرية الزراعة لدراسة الطلب من ناحية التنفيذ الفعلي ومدى مطابقته للشروط والتراخيص المطلوبة .

كما قررت اللجنة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار الرئاسي الصادر في سنة 2015 بتخصيص 118.7 فدان لإنشاء مدفن صحي ناحية نجوع مازن بمركز دار السلام ،وذلك لتعديل قرار التخصيص لإنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة والزراعية ، وإنتاج السماد العضوي والطاقة البديلة وإنشاء مدفن صحي علي مساحة 30 فدان بالمنطقة المذكورة وطرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع .

كما أعلن محافظ سوهاج فى بيان له ، عن موافقة المحافظة على إتاحة مساحة 100 فدان بمزرعة المحافظة بالأحايوة شرق بأخميم لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب بدعم من مؤسسة مصر الخير .

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصر الخير والقائمين عليها داعيا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين ، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تشغيل الشباب في إطار خطة النظام الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي علي المدي الطويل والذي يهدف إلي إصلاح جذري ومستدام يؤتي ثماره لصالح مصر والأجيال القادمة.



اجتماع لجنة الاستثمار



قيادات لجنة الاستثمار بسوهاج



لجنة الاستثمار بسوهاج خلال اجتماعها

المصدر : مصر ناين