أكد حسام حسن لاعب فى منتصف الشرقية، أن مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب فى الجولة الحادية والعشرى من مسابقة الدورى الممتاز، بمثابة عنق الزجاجة لوضع الشراقوة على الطريق الصحيح.

واصدر حسن “مواجهة المقاولون صعبة لأننا سنواجه فريقا قويا قدم مباريات مميزة هذا الموسم، ولكن نرى هذه المباراة بأنها عنق زجاجة لنا ونتطلع لتحقيق الفوز فيها.

وأضاف بأنه وجميع اللاعبين فى الفريق سيلعبون من أجل الفوز بالثلاث نقاط ولا بديل عنهم، كما أن الجهاز الفنى للفريق عمل خلال الفترة الماضية على إعدادنا بشكل قوى وحضرنا جيدا للمباريات المقبلة.

المصدر : مصر ناين