فيما يعبر عن رغبتهم بفوزها في سباق الانتخابات الفرنسية، أهدى نشطاء فرقة “النجمة البيضاء” الفنية الروسية مرشحة الانتخابات الفرنسية لتيار اليمين المتطرف مارين لوبان، لوحة مرسومة بطريقة الرسم الثلاثي، على غرار نفس اللوحة التى سبق وأن أهدوها لدونالد ترامب، قبل إعلان فوزه.

ولدى تقديم الهدية لزعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسية، أشارت الناشطة الروسية ماريا كاتاسونوفا إلى أن فكرة الرسم الثلاثى جاءت تعبيرا عن عالم متأعداد الأقطاب عوضا عن أحادية القطب فى العالم.

ولفتت كاتاسونوفا إلى أن فريقها كان قد صور على لوحته دونالد ترامب خلال فترة حملته الانتخابية، وقبل سنة على انتخابه وأن اللوحة كانت فآل خير عليه ساعده فى ربح الانتخابات.

وأوضح ت كاتاسونوفا عن أملها فى هذه المناسبة فى أن يكون صورتها بجانب الزعيمين “فال خير” للوبان فى معركتها الانتخابية وأن تسهم اللوحة التى تصورها إلى جانب بوتين وترامب فى فوزها بكرسى الرئاسة الفرنسية.

المصدر : مصر ناين