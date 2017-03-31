تمكنت الإدارة السنةة لواجبة التموين من ضبط 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 4370 لتر بنزين وسولار، و14 قضية أسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها 1352 أسطوانة بوتاجاز، و17 قضية أرز وشعير ضُبط خلالها 345 طنا، و13 قضية سكر ضُبط خلالها 8,714 طن.

كما ضبطت مؤسسات التأمين 120 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات المخابز، و11 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و100 قضية فى مجال الغش التجارى، و564 قضية فى مجال “المحلات السنةة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين”.

المصدر : مصر ناين