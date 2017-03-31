كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تطلب فيها رسميا أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد والذى أجرى فى يونيو تساؤلات حول مستقبل البلاد لأن انجلترا وويلز أيدتا الخروج فى الاستفتاء لكن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتتا لصالح البقاء.

وصوت برلمان اسكتلندا يوم الثلاثاء مؤيدا للاستفتاء على الانفصال فى سنة 2018 أو 2019.

وبعد حصولها على موافقة البرلمان كتبت ستيرجن خطابا إلى ماى تطلب فيه رسميا بدء المحادثات على تسهيل إجراء الاستفتاء وهو ما اصدر ت النظام البريطانية إنها سترفضه.

وفى حسابها على موقع تويتر نشرت النظام الاسكتلندية صورة لستيرجن جالسة مسترخية على أريكة وكتبت بجوارها رسالة “رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن فى مقر إقامتها فى ادنبره تعمل على المسودة النهائية لخطاب البند 30 لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.”

وإصدار أمر بموجب البند 30 من القانون الاسكتلندى هو الآلية الرسمية التى تمنح بموجبها النظام البريطانية السلطة مؤقتا للبرلمان الاسكتلندى لتنظيم استفتاء. واصدر ت وسائل إعلام إن الخطاب سيسلم إلى ماى فى وقت لاحق اليوم الجمعة.

ورفض الاسكتلنديون الاستقلال فى استفتاء سنة 2014 إذ أيد 55 فى المئة من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة لكن ستيرجن اصدر ت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين لأنه بينما صوتت بريطانيا ككل مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبى أيد الاسكتلنديون بشدة البقاء فيه.

المصدر : مصر ناين