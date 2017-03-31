أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح لتدريب الفريق الكروى سيصل القاهرة بكره السبت، للتفاوض حول تفاصيل عقده المنتظر مع القلعة البيضاء.

اصدر مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، إن رفض ميزانية نادى الزمالك حق لأعضاء النادى إذا أرادوا ذلك قائلاً: “اللى عاوز يرفض ميزانية فيها وفر 23 مليون جنيه من حقه”.

أضاف مرتضى منصور أنه سعيد بما وصل إليه نادى الزمالك فى الوقت الحالى بعدما أصبح شبه الأندية العالمية، كما أنه سعيد بالجمعية العمومية ووعى الأعضاء.

المصدر : مصر ناين