نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة دمياط ومركز كفر سعد حملات ازالة للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأظهر بيان صادر عن محافظة دمياط ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام كمال عثمان ومشاركة مجدي خاطر نائب رئيس المدينة لشئون القرى بإيقاف حالتي تعدي علي أرض زراعية في المهد علي مساحة 590 م2 بنطاق الوحدة المحلية بقرية العنانية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة المحاسب حازم حواس رئيس المركز بالتصدي لحالة تعدى علي الأرض الزراعية بناحية كفر المنازلة علي مساحة 160 م وتم ردم الحفر ورفع مواد البناء بمشوفة اشرف النجار نائب رئيس المركز وبحضور رئيس الوحدة المحلية بالمنازلة ومسئول حماية الأراضي والقسم الهندسى ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

المصدر : مصر ناين