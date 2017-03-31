وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بشن حملات تأمينية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة اللهيب ية وإحكام السيطرة التأمينية.

ونجحت جهود المؤسسات التأمينية بمختلف مديريات التأمين باشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة فى ضبط 303 قضايا مخدرات، و114 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متصنف ة، و9 سيارات و13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 49462 حكما قضائيا متصنف ا خلال 24 ساعة.

المصدر : مصر ناين