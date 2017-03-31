أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة باراتشينار شمال غرب الباكستان، والذى استهدف المصلين فى أحد مساجد المدينة، وتكرر دعوتها للمجتمع الدولى إلى ضرورة القضاء على حواضن الفكر التكفيرى الإرهابى المجرم والذى لم يحترم قدسية وحرمة دور العبادة ومرتاديها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال فى بيان صحفى، اليوم، الجمعة، أن الحاجة السريعة إلى اجتثاث كافة مصادر دعمه وتمويله ومنابر الإعلام المروجة لخطابه.

المصدر : مصر ناين