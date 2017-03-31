قام محمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة لمحافظة الاسماعيلية بجولة ميدانية اليوم الجمعة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث لمشوفة حملة النظافة السنةة التى قام بها السنةلون بالحي حيث تم رفع وإزالة 50 طن من المخلفات وتسوية المنطقة.

جاء ذلك تحت إشراف محمد عبد المنعم رئيس حي ثالث بمنطقة خلف نادي المنتزه وكنيسة الأنبا بيشوى وخاصة منطقة الأرض الفضاء التى تتخلل العمارات السكنية والتي تعتبر بؤرة لتجمعات القمامة والرتش والمخلفات والتي تؤرق سكان المنطقة منذ فترة وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال النظافة السنةة ورفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات من مختلف الأحياء والعمل على استعادة الوجه الجمالي والحضاري للاسماعيلية والحفاظ على البيئة.

وأكد السكرتير السنة فى بيان لة اليوم الجمعة ، على استمرار استئناف وتكثيف حجم العمل بمختلف المناطق الى أن يتم القضاء تماما على جميع بؤر تجمعات القمامة والمخلفات والرتش ورفعها أولا بأول ، كما ناشد المواطنين والأهالي بالتعاون مع المؤسسات المختصة والالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها فقط من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري.