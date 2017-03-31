تمكنت مباحث واجبة أول الغردقة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص متخصص فى سرقة مواتير المراكب الخاصة برحلات البحرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ من المدعو حسنى عبد الهادى صاحب مكتب رحلات بحرية، يفيد عن اكتشافه سرقة موتور مركب بحرى “من داخل شاطئ شلجادا”، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3622/2017 جنح أول الغردقة.

تم إخطار العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية وأمر بتشكيل فريق كشف، لكشف عن السرقة بعد تبين وجود 5 محاضر سرقة مواتير مراكب بحرية.

أسفرت جهود الكشف، التى قادها الرائد أسامة مهران معاون أول قسم أول تحت إشراف المقدم محمد توفيق مفتش مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو “مصطفى. م. ق” 31 سنة بحرىو “مصطفى. م. ع” 27 سنة سائق، و”محمد. ا. ش” و”محمد. أ” مقيمين سفاجا كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة مواتير المراكب البحرية من عدة شواطئ مختلفة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والثانى “دائرة القسم” وجارٍ الكشف عن الآخرين، بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها.

كما تمكنت من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى العملات المزورة والاتجار بالمخدرات بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

وردت معلومات للمقدم محمود هيية رئيس مباحث قسم واجبة أول الغردقة مفادها قيام كل من “محمد. ا. ع” 22 سنة مجند برئاسة منطقة حلوان ومقيم مركز الوقف – قنا والمدعو “عمر. ب. خ” 30 سنة عاطل ومقيم مركز الوقف –قنا، والسابق اتهامه فى القضية رقم 842/2010 إدارى أول الغردقة “آداب سنةة”، و”أحمد. م” 33 سنة سائق ومقيم مركز الوقف – قنا يقوموا بترويج العملات النقدية المقلدة والاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مدينة الغردقة مستخدمين السيارة رقم ( ط ر ف / 9257 ) أجره البحر الأحمر.

بالعرض على العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية وبتقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها وبحوزتهم مبلغ مالى وقدرة 2400 دولار “مزورة” – 9000 جنيه مصرى – أعداد 36 لفافة من مخدر الأفيون تزن 20 جراما تقريبًا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للعملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على عملائهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالى هو متحصلات بيع العملة المقلدة والمواد المخدرة، وأنهم قد تحصلوا عليها من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3928 /2017 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة السنةة.

بتطوير مناقشتهم عن ارتكابهم ثمة وقائع مماثلة والربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكاب سرقة 4 مواتير أخرى، وتم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال قسم أول الغردقة بتاريخ 29/ 3/2017، وأخطرت النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين