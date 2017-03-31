تمكنت المؤسسات التأمينية بمحافظة الفيوم من ضبط مواطن يقوم بذبح حمير بمنزله للاستفادة ببيع جلودها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير تأمين الفيوم، إخطارا من مأمور مركز ابشواي يفيد بورد بلاغ من أهالي قرية عبود بقيام أحد الأشخاص بذبح حمير بمنزله بالقرية وبالاتتاصدر والفحص تبين وجود 15 حمارا مذبوحا منهم 5 مسلوخين بمنزل المواطن “مجدي م ا” 21 سنة حاصل علي دبلوم وأقر بقيامه بذبح الحمير لبيع جلودها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين