اصدر سفير سوريا لدى لبنان على عبد الكريم ،”بأن القتيلين والجريحين السوريين جراء تفجير عبوة ناسفة فى سيارة أمس فى بلدة عرسال شرق لبنان ينتمون إلى أحد الجماعات التكفيرية وانهم فى الغالب كانوا يعدون لتنفيذ مهمة تفجيرية” حسب قوله .

وأضاف السفير، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأفى منتصف فى بيروت،” أن بلدة عرسال الذى يوجد بها لاجئين سوريين منقسمة فى المخاطر بين جماعات منتمية الى كل من داعش الارهابيه والنصرة لافتا إلى أن هؤلاء يتصارعون على مغانم و ليس على عقيدة.

وثمن السفير السورى دور الجيش والتأمين اللبنانى فى القضاء على الإرهاب الذى يواجهه ، موضحا أن القضاء على هذا الإرهاب يستدعى التكامل بين الجيش والمؤسسات التأمينية فى كل من لبنان وسوريا لأن هذا الإرهاب هو نفسه الذى تواجهه الدولة السورية، وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية قد بثت أمس بأن السوريين حواء الزهورى (20 سنةا) ونور الحسيكى (25 سنةا) من بلدة القصير السورية، قتلا مساء أمس جراء تفجير عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة “بيك آب” من صنف “دايهاتسو” بيضاء اللون فى حى الشفق فى عرسال وأن التفجير أدى أيضاً الى إصابة امرأة لبنانية من عرسال، وإصابة سوريين من القصير أيضاً، نقلوا جميعهم الى أحد مستشفيات المنطقة.

المصدر : مصر ناين