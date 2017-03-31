رصد موقع “ديلى ميل” النجم العالمى براد بيت أثناء عودته إلى الاستوديو الذى يختلى بنفسه فيه بلوس أنجلوس، وظهر على وجه براد بيت علامات الحزن ل انفصاله عن أنجلينا جولى فاقد الكثير من وزنه ووسامته.



علامات الحزن على وجه براد بيت



براد بيت فى لوس أنجلوس



براد بيت



براد بيت

من جانب آخر ينتظر براد بيت عرض فيلمه الجديد “War Machine“، الذى يعرض على شبكة Netflix 26 مايو المقبل، وهو العمل المستوحى من قصة حياة ضابط الجيش ستانلى مكريستال الذى قاد الحرب الأمريكية فى أفغانستان.



علامات الحزن على وجه براد بيت فى لوس أنجلوس



علامات الحزن على وجه براد بيت فى لوس أنجلوس



علامات الحزن على وجه براد بيت فى لوس أنجلوس

الفيلم من إنتاج شبكة الترفيه الشهيرة نتفليكس ومأخوذ من أفضل كتب ميشيل هايستينج مبيعا The Operators، ويشارك نتفليكس فى إنتاج الفيلم شركة بلان بى التى يمتلكها براد بيت وأصدقاؤه، وهو من إخراج دايفيد ميكود، وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا السوداء حول عملية صناعة الأسلحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.





المصدر : مصر ناين