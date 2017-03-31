عثر أحد المواطنين على شنطة بداخلها جثة طفل حديث الولادة، بالقرب من شريط السكك الحديد بالتل الكبير فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير تأمين الإسماعيلية، إخطاراً من العميد مجدى إمام، مأمور مركز التل الكبير، يفيد بورود بلاغ بالعثور على شنطة بداخلها جثة طفل حديث الولادة بالقرب من شريط السكة الحديد بالتل الكبير.

على الفور انتقلت المؤسسات التأمينية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشنطة بداخلها طفل حديث الولادة ومتوفى.

تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى التل الكبير المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر : مصر ناين