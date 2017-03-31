أنهى سنةل حياة زميله بعد أن استدرجه إلى صحراء منطقة الرحاب بقصد نقل “رمل” وسدد له الطعنات واستولى على مبلغ مالى 1200 جنيه كانت بحوزته، واعترف بارتكاب الجريمة ل ضائقة مالية ومرض نجله واحتياجه للأموال لعلاجه، ونظرا لعلمه بحيازة المجنى عليه الأموال فقرر التخلص منه وسرقته لعلاج نجله، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الجريمة، بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم واجبة التجمع الأول، بلاغا من “دانيال أ م” 58 سنة، سنةل، والذى أفاد بغياب نجله “عبد الله ” 22 سنة، سنةل معمار، من يوم الأحد الماضى، وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، بسرعة تشكيل فريق كشف لكشف ملابسات الحادث، وأثناء التحريات تلقى فريق الكشف معلومات تفيد أن المتغيب مقيم صحبة كلا من والده “دانيال أ م” ، و”أحمد م ع ” بالعقار دائرة قسم واجبة التجمع الأول ويعملون في طائفة المعمار بالقاهرة الجديدة وأن أصل بلدتهم عزبة البنك مركز إطسا فى الفيوم، وأنهم يترددون عليها علي فترات طويلة بعد تجميعهم مبالغ مالية لإنفاقها على أهليتهم.

كما أضافت التحريات أن المتغيب شوهد في وقت معاصر لتغيبه برفقة “أحمد م ع” 32 سنة، سنةل معمار، فتم إعداد الأكمنة له وضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الحادث نظراً لمروره بضائقة مالية ومرض نجله واحتياجه الشديد للمال وعلمه أن المجني عليه يحوز مبلغ من المال بقصد إرساله إلى أهليته.

واعترف المتهم امام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، انه طلب من المجنى عليه التوجه صحبته إلي منطقة الرحاب لنقل 2 نقلة “رمل” وأثناء تواجدهما بالمنطقة الجبلية قام بمغافلته وطعنه بسكين بحوزته بعدة طعنات متفرقة بالجسم أودت بحياته واستولي علي مبلغ 1200 جنيه من الجيب الداخلي لملابسه وهاتفه المحمول والذي أخفاه ودفنه بالقرب من مكان الجثة وتخلص من الأداة المستخدمة في الواقعة بإلقائها بالمنطقة الجبلية محل الواقعة وفر هاربا.

كما تم بإرشاده العثور على جثة المجني عليه بالمنطقة المشار إليها في حالة تعفن رمى والهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بقيامه بتحويل المبلغ المالي المستولى عليه إلى زوجته فى الفيوم عن طريق البريد على دفعات كما ضبط بحوزته إيصال بتحويل المبلغ المالي، وتم تحرير المحضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين