اصدر وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إن كوريا الشمالية تتصرف بطريقة طائشة ويجب وقفها.

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى لندن ردا على سؤال عن التهديد المحتمل “هذا تهديد من خلال التصريحات والقدرة المتنامية وسنعمل مع المجتمع الدولى للتسنةل مع ذلك. نفعل ذلك حاليا.”

ومضى قائلا إنها فى الوقت الحالى تسلك سلوكا “طائشا جدا” وإنه يجب وقف ذلك.

فى الوقت نفسه اصدر ماتيس إن الولايات المتحدة قلقة بشأن وجود روسيا فى أفغانستان وتسنةلها مع مقاتلى طالبان.

وأضاف “رأينا نشاطا روسيا يتعلق بطالبان.”

ومضى قائلا “لن أقول فى هذه المرحلة إن كان هذا قد تجلى فى صورة أسلحة أو أشياء من هذا القبيل لكن المؤكد أن ما يسعون إليه هناك فى ضوء أنشطتهم الأخرى يثير قلقنا.”

واصدر ماتيس إنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيوصى بزيادة فى أعداد القوات الأمريكية فى أفغانستان.

المصدر : مصر ناين