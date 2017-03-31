أكد وزير الدولة لشئؤن الشرق الأفى منتصف البريطانى توبياس الوود استمرار دعم المملكة المتحدة للعراق فى الحرب ضد تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى وتقديم المساعدات بمختلف المجالات، واصدر إنه يعتزم زيارة العراق قريباً فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية وقام بفتح آفاق جديدة للتعاون.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى تلقاه وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى من وزير الدولة البريطانى اليوم الجمعة ، كشفا خلاله العلاقات بين ببكرهد ولندن ، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين إضافة إلى استعراض مجمل التطورات التأمينية والسياسية والحرب ضد داعش الارهابيه .

ودعا الجعفرى إلى تضافر الجهود وزيادة التنسيق والتعاون التأمينى وتبادل المعلومات الاستخبارية ؛ من أجل الحد من انتشار الإرهاب ، منوها بدور بريطانيا ومساهمتها فى توفير المستلزمات الضرورية للعراقـيين فى حربهم ضد داعش الارهابيه وأدان الحادث الإرهابى الذى تعرضت له لندن مؤخراً .

واصدر إن القوات المسلحة العراقية تواصل التقدم فى الحرب ضد تنظيم داعش الارهابيه وكبدته خسائر متتالية تستكمل تحرير ماتبقى من أراض تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.

المصدر : مصر ناين