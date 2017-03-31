تمكنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات تأمين ” الإسماعيلية ، الشرقية ، القاهرة ، الغربية ، المنيا ،المنوفية” من ضبط 11 شخصا وبحوزتهم 26 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرام من مخدر الفودو ، 150 جرام من مخدر الهيروين ، 58650 قرص مخدر ، 18031 علبة سجائر ماركات مختلفة مجهولة المصدر بقصد الاتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود مؤسسات الكشف الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة اللهيب ية غير المرخصة.

المصدر : مصر ناين