حقق فريق أوركسترا كورال كلية قناة السويس إنجازات كبيراً بفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا فى المسابقة القومية إبداع 5 فى مجال الفنون والتي تنظمها وزارة الشباب المصرية .

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية القناة فى بيان له اليوم الجمعة ، على أنه سيتم تكريم أعضاء الفريق التكريم اللائق بهم بعد نجاحهم فى تقديم العديد من الفقرات الفنية المتميزة خلال المسابقة.

يذكر أن فريق اوركسترا كورال كلية قناة السويس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الكابتن طارق عجيبة مدير سنة رعاية الشباب ورائد جلال نصر مدير النشاط الفني بإدارة رعاية الشباب.

أما فريق الكورال بقيادة الدكتورة بسمة محمود والدكتور احمد عبد الوهاب والدكتورة نانسي فاروق وأعداد من طلاب الكلية المتميزين فى الغناء والعزف.

المصدر : مصر ناين