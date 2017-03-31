أعلن عماد النحاس المدير الفنى للشرقية، تشكيل فريقه الذى سيواجه بعد قليل ضيفه المقاولون العرب، فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الشرقية كالتالى:

حراسة المرمى: محمود شكرى

خط الدفاع: عبد الرحمن حسان – فاروقا – المعتصم سالم – إسلام أبو سليمة

خط الفى منتصف : سمير فوزى – يايا تراورى – حسام حسن – محمود خالد “شيكا”

خط الهجوم: محمد عبد الحميد “ميدو” – محمد شعراوى

أما البدلاء:

محمد مختار – محمود إسماعيل “رامبو” – خالد كساب – على عفيفى – على دياب – محمد سمير – عصام عادل.

و

من جانبه أعلن محمد رجوع المدير الفنى المقاولون العرب تشكيل فريقه وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: إبراهيم القاضى – محمد سمير – كريم الديب – أحمد على

خط الفى منتصف : إبراهيم الشايب – كريم مصطفى – ديديه كوريه – عمر جمال

خط الهجوم: محمد ناجى “جدو” – أحمد على.

المصدر : مصر ناين