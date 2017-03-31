ننشر تشكيل الشرقية والمقاولون لمباراتهما بالدورى
أعلن عماد النحاس المدير الفنى للشرقية، تشكيل فريقه الذى سيواجه بعد قليل ضيفه المقاولون العرب، فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وجاء تشكيل الشرقية كالتالى:
حراسة المرمى: محمود شكرى
خط الدفاع: عبد الرحمن حسان – فاروقا – المعتصم سالم – إسلام أبو سليمة
خط الفى منتصف : سمير فوزى – يايا تراورى – حسام حسن – محمود خالد “شيكا”
خط الهجوم: محمد عبد الحميد “ميدو” – محمد شعراوى
أما البدلاء:
محمد مختار – محمود إسماعيل “رامبو” – خالد كساب – على عفيفى – على دياب – محمد سمير – عصام عادل.
و
من جانبه أعلن محمد رجوع المدير الفنى المقاولون العرب تشكيل فريقه وجاء كالتالى:
حراسة المرمى: حسن شاهين
خط الدفاع: إبراهيم القاضى – محمد سمير – كريم الديب – أحمد على
خط الفى منتصف : إبراهيم الشايب – كريم مصطفى – ديديه كوريه – عمر جمال
خط الهجوم: محمد ناجى “جدو” – أحمد على.
المصدر : مصر ناين
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