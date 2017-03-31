اصدر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين فى بيان، اليوم الجمعة، إن الأردن تخلى عن التزاماته عندما استضاف الرئيس السودانى عمر حسن البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف “أشعر بأسف شديد لأن دولة الأردن إحدى الدول الموقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية استقبل رئيس السودان الصادر بحقه مذكرة اعتاصدر . إنها بذلك تخذل المحكمة الجنائية الدولية وتضعف الكفاح العالمى ضد الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة.”

المصدر : مصر ناين