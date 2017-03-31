قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، البدء فى تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لتطوير محطة مياه سيوة، لتوفير 15 ألف متر مكعب مياه الشرب، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه النقية المتدفقة لأهالى سيوة يوميا، وذلك خلال زيارته للمحطة، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مطروح للمياه والصرف الصحى، وعلاء عبد الشكور السكرتير السنة المساعد للمحافظة، كما وجه المحافظ بصرف مكافأة للسنةلين فى المحطة.

واصدر أبو زيد، فى بيان له اليوم، أن الهدف من تطوير المحطة، هو توفير المياه المرشحة لجميع أهالي واحة سيوة، لافتا إلي أن ذلك يأتي في إطار التنمية المستهدفة بالواحة، ومواكبة مجموعة المشروعات الاستثمارية الجديدة في سيوة، والتي تم توقيع العقود النهائية لها أمس، بتكلفة2 مليار جنيه، مشيرا إلي أن التوسع في المرافق الحيوية،هدف أساسى يجرى وراء لتحقيقه في إطار التنمية الكاملة للواحة، عبر استغلال كافة الموارد المتاحة.



محافظ مطروح يتفقد محطة مياه سيوة

اللواء علاء ابو زيد مع السنةلين بمحطة مياه سيوة

محافظ مطروح ورئيس شركة المياه فى محطة سيوة

اللواء علاء ابو زيد يصرف مكافأة للسنةلين بمحطة مياه سيوة

المصدر : مصر ناين