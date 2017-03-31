أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الجهاز الفنى الحالى للقلعة البيضاء مستمر مع البرتغالى أوجستو إيناسيو، الذى اقترب من تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض.

واصدر مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، أن خالد جلال ومحمد صبرى وأيمن طاهر مستمرون فى الجهاز المعاون لإيناسيو، موضحا أن فريق الزمالك يحتاج لانضباط فى الوقت الحالى، وهو ما سيحدث ولن يكون هناك خروج عن النص فى المرحلة المقبلة.

كما أكد رئيس الزمالك أن اللجنة الفنية اختارت إيناسيو، بعدما طلب الفرنسى آلان جيريس مطالب إضافية لتولى المسئولية، مشيرا إلى اصطحاب المدرب البرتغالى ثنائى لمساعدته أحدهما مدرب مساعد والآخر مخطط بدنى.

بينما تحدث مرتضى منصور عن النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك المعار من وادى دجلة، مؤكدا أنه تعاقد معه فى المقابل 400 ألف دولار، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار فى الوقت الحالى سيكون الزمالك مجبرا على سداد 30 مليون جنيه لشرائه نهائيًا، قائلًا: “أجيب منين وهيفرق معانا ماديا”.

المصدر : مصر ناين