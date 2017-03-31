كشف أبو طالب العيسوى مدرب سنة الإسماعيلى، أنه سيشوف فيديو لمباراة المقاصة الأخيرة أمام المصرى لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق الفيومى، فى حضور اللاعبين بعد إلقاء المحاضرة الفنية مساء اليوم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى سيواجه المقاصة بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

أكد العيسوى أن مباراة فريقه أمام المقاصة ستكون صعبة فى ظل طموح الفريقين فى تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب للفوز والرجوع من الفيوم بنتيجة إيجابية.

وشدد على احترامه وتقديره للمقاصة، حيث يملك مجموعة كبيرة من مفاتيح اللعب شبه أحمد الشيخ وايريك تراورى وباولن فوافى وجون أنطوى وحسين الشحات.

المصدر : مصر ناين