وقعت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجن خطاب تطالب فيه لندن بالموافقة على إجراء استفتاء باستقلال إدنبرة عن المملكة المتحدة في صورة تحاكي رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، المعروفة ب”المرأة الحديدية”.

وسترسل ستيرجن الخطاب لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بعد يومين من إعلان الأخيرة بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى بشكل رسمى.

وبدت ستيرجن في الصورة وساقيها مثنيتين تحتها على أريكة وهى توقع الخطاب فى مقر السكن الرسمي لرئيس النظام الإسكتلندية، شبه صورة شهيرة لتاتشر سنة ١٩٨٣ وهى عاكفة على أوراق هامة فى داونينج ستريت.

واصدر ت ستيرجن فى ماصدر لها بصحيفة الجارديان يوم إعلان ماى خروج البلاد من الاتحاد إن بلادها ترغب فى أن تكون منقام بفتحة على العالم، عكس بريطانيا التى قررت “التراجع إلى عزلة ما بعد الإمبراطورية “.

وأضافت ستيرجن: “أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية يوم الأربعاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كممارسة لتقرير المصير سيجرى وراء ، فسعيها الآن لعرقلة حق اسكتلندا فى تقرير المصير يعد أمرا لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الديمقراطية“.

رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجن

رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر

المصدر : مصر ناين