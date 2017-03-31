غادر لاعبو الزمالك، فى طريقهم إلى الإسكندرية من خلال أتوبيس قلعة ميت عقبة، تمهيدا لخوض مباراة سموحة.

وحضر الجهاز الفنى وعلى رأسه إسماعيل يوسف مدير الكرة، ومحمد حلمى المدير الفنى، وخالد جلال المدرب السنة، كما حضر محمود جنش حارس مرمى الفريق مبكرا.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك قائمة مباراة سموحة، المقرر لها بكره السبت، فى الجولة الـ23 بالدورى. وجاءت القائمة كالتالى: “محمود جنش – عمر صلاح – على جبر – إسلام جمال – شوقى السعيد – أحمد توفيق – طارق حامد – أحمد فتوح – دونجا – أسامة إبراهيم – معروف يوسف – أيمن حفنى – مصطفى قام بفتحى – محمد إبراهيم – أحمد رفعت – حسام باولو – باسم مرسى – ستانلى”.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أحمد الشناوى وشيكابالا لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وأحمد جعفر وصلاح ريكو، وإبراهيم صلاح.