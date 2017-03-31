انتشل أهالى قرية كفر سالم النحال الشوفة لمركز السنطة بمحافظة الغربية جثة لطفلة تبلغ من العمر سنة ونصف تدعى حبيبة م ش غارقة بمياه ترعة الباشا المارة بالقرية.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بقيام أهالى قرية كفر سالم النحال بانتشال جثة الطفلة حبيبة من ترعة الباشا المارة بالقرية ، وبسؤال والدها قرر أنه أثناء لهوها أمام المنزل سقطت بالترعة وغرقت.

تم نقل الجثة لمستشفى السنطة المركزى وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبه جنائية وراء الحادث ، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة السنةة بدفن الجثة.

المصدر : مصر ناين