تحدثت أسيرة سابقة لدى تنظيم داعش الارهابيه عن تجربتها مع أفراده الذين حولوها قسراً إلى جلادة تعذب النساء في الموصل شمالي العراق .

واصدر ت مياسة حودور لسكاى نيوز البريطانية إن “الدواعش” دفعوها إلى جلد أعداد كبير من النساء لأسباب مختلفة، وكانت تقوم بجلد خمسين أمرأة يومياً كي لا تتعرض للتعذيب الوحشي.

كان متشددو التنظيم يعاقبون على الخيانة الزوجية بالرجم الى أن الموت ويقطعون يد السارق ويجلدون المرأة التي لا ترتدي الحجاب.

واصدر ت مياسة: “لا يمكنني أن أحسب أعداد النساء اللواتي تعرضن للجلد، وحين أخبروني أول مرة أن علي أن أقوم بذلك، قلت لهم إنني غير قادرة، فأجابوا: تستطيعين أن تفعلي، وعليك أن تفعل ، ويقابل رفضها بالتهديد بالجلد.

وأضافت أن الجلد بالسياط شمل كل النساء اللائي لم يلتوقت بالحجاب المفروض من داعش الارهابيه، بما فيه من تغطية لكامل الجسم وارتداء للقفازات.

المصدر : مصر ناين