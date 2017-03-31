نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة قائدى التوم توك بالإكراه، باستخدام الأسلحة اللهيب ية، وعن طريق رش مادة “الشطة” على وجه السائقين لإعاقتهم عن مقاومتهم، وذلك عقب سرقة سائق بمنطقة المرج، وتمكن رجال المباحث من تتبع خط هروبهم ومطاردتهم الى أن تم ضبطهم، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم واجبة المرج، لتفقد الأوضاع التأمينية بتقسيم حوض الماسورة خلف البركة، وأثناء ذلك استغاث بهم “محمود خ إ ” 47 سنة، سائق توك توك، “مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى” وقرر بأنه حال سيرة بالدراجة البخارية ” توك توك ” قيادته استقل صحبته شخصان ” أدلى بأوصافهما التقريبية ” من منطقة العزبة البيضاء، بحجة توصيلهما لشارع محمد نجيب، وفور وصولهما لمكان الواقعة قاما بإلقاء مسحوق الشطة على وجههه والاستيلاء على الدراجة البخارية، وأثناء قيامه بمقاومتهما قاما بإحداث إصابته بسلاح ابيض “سكين” كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

ومن خلال التحريات وتتبع خط سير هروب الجناة وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تمكن من ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة البخارية المستولى عليها، وتبين أنهما كلا من “محمد س م” 31 سنة، سنةل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 13 لسنة 2007م الظاهر “سلاح ابيض” وبحوزته سلاح ابيض “سكين”، وكيس به مسحوق الشطة، و”ياسر ع أ ” 44 سنة، سنةل.

وبمواجهتهما اعترفا امما اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة الى النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين