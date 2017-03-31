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تسريب سامسونج تطلق Galaxy X فى الربع الثالث من قبل نوت

منوعات
تسريب سامسونج تطلق Galaxy X فى الربع الثالث من قبل نوت

كشف مسرب صينى شهير بعض المعلومات عن الهواتف المقبلة من سامسونج بما فى ذلك هاتفها القابل للطى Galaxy X إضافة إلى هاتف Galaxy Note8.

 

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى تغريدة غامضة لـmmddj_china على تويتر، اقترح أن هاتف جلاكسى نوت 8 سيكون متاح فى الربع الرابع من 2017، إلا أنه لم يكشف عن التاريخ المحدد للإطلاق أو الدول التى سيصل إليها الهاتف، كما أشار فى تغريدة أخرى إلى أن هاتف جلاكسى X سيصل فى الربع الثالث من السنة الجارى، وهذا ما يعنى أن هاتف X سيصل قبل نوت 8 بحوالى ثلاثة أشهر.

 

واصدر المسرب الشهير إنه عضو فى نادى سامسونج جلاكسى فى الصين، ولديه الكثير من المعلومات عن هذا الهاتف وسيكشفها قريبا، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يأتى جلاكسى X فى سختين هما جلاكسى X1 وX1+.

المصدر : مصر ناين

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