كشف مسرب صينى شهير بعض المعلومات عن الهواتف المقبلة من سامسونج بما فى ذلك هاتفها القابل للطى Galaxy X إضافة إلى هاتف Galaxy Note8.

Samsung GALAXY Note 8 in Q4.:) — 萌萌的电教 (@mmddj_china) March 29, 2017

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى تغريدة غامضة لـmmddj_china على تويتر، اقترح أن هاتف جلاكسى نوت 8 سيكون متاح فى الربع الرابع من 2017، إلا أنه لم يكشف عن التاريخ المحدد للإطلاق أو الدول التى سيصل إليها الهاتف، كما أشار فى تغريدة أخرى إلى أن هاتف جلاكسى X سيصل فى الربع الثالث من السنة الجارى، وهذا ما يعنى أن هاتف X سيصل قبل نوت 8 بحوالى ثلاثة أشهر.

And Samsung GALAXY X in Q3. 🙂 — 萌萌的电教 (@mmddj_china) March 29, 2017

واصدر المسرب الشهير إنه عضو فى نادى سامسونج جلاكسى فى الصين، ولديه الكثير من المعلومات عن هذا الهاتف وسيكشفها قريبا، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يأتى جلاكسى X فى سختين هما جلاكسى X1 وX1+.

المصدر : مصر ناين