أعلن مجلس كلية السياحة و الفنادق خلال اجتماعه الطارىء، والذى عقد مساء أمس، والذى أعلن الحاضرون من أعضاء المجلس تأييدهم الكامل واحترامهم لما جاء من قرارات بمجلس الكلية الطارىء فى جلسته بتاريخ 28 مارس2017 م.

وأكد المجلس، فى بيان له اليوم ، على عدم تستره على اى فساد مهما كان حجمه فى اى وحدة من وحدات الكلية ، او كلياتها أو مستشفياتها ومراكزها الطبية الشوفة لها.

كما أعلن المجلس بالاجماع، دعمه الكامل والتضامن للكلية ومواقفها، وتأييده الكامل لكافة القرارات التى تتخدها الكلية وتراها مناسبة للحفاظ على هيبتها ومكانتها العلمية .

وأكد المجلس، استنكاره تدخل لجنة التعليم بمجلس النواب، واصدار توصية دون الاستماع لوجهة نظر الكلية المدعومة بالوثيقهات والأدلة .



بيان مجلس كلية السياحة

المصدر : مصر ناين