فاز المرشح هونج جون بيو اليوم الجمعة بالانتخابات التمهيدية لحزب (كوريا للحرية)، ليصبح بذلك المرشح الرسمى للحزب فى السباق الرئاسى القادم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية أن حزب كوريا للحرية – الموالى للنظام – أقام مؤتمره السنة فى العاصمة سول اليوم، موضحة أن بيو (62 سنةا) فاز فى الانتخابات التمهيدية ضد 4 مرشحين أخرين، بعدما حصل على 54.15% من الأصوات.



وكان بيو حصل على 0.92% فقط فى الانتخابات التمهيدية للحزب فى 2007، والتى شارك فيها ضد الرئيس الأسبق لى ميونج بارك، والرئيسة السابقة بارك كون هيه. وأوضح بيو بعد فوزه فى الانتخابات التمهيدية عن عزمه تحقيق “الاتحاد العظيم” للتيار المحافظ.

وقد برز بيو مؤخرا كحامل الراية المحتمل للمعسكر المحافظ المنقسم فى البلاد، والذى يعانى من فضيحة فساد أدت إلى سقوط الرئيسة السابقة بارك كون هيه.



ويتقدم بيو على جميع المتنافسين من التيار اليمينى فى استطلاعات الرأى، مستفيدا من خروج الرئيس المكلف هوانج كيو – آهن من السباق، فى وقت سابق هذا الشهر.



يذكر أنه تم انتخاب بيو لأول مرة فى البرلمان سنة 1996، لكنه فقد مقعده بعد ثلاث سنوات بعد إدانته بانتهاك قانون الانتخابات، قبل أن يعود إلى البرلمان سنة 2001 بعد فوزه فى الانتخابات التكميلية فى سول.

المصدر : مصر ناين