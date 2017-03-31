شهدت إدارة الاشتراكات بنادى الزمالك، توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لتجديد العضوية، الى أن يتمكنوا من تسجيل أسمائهم فى كشوف الجمعية العمومية العادية المقامة حاليا بمقر القلعة البيضاء.

وأعلنت إدارة الاشتراكات بنادى الزمالك، أن العمل بداخلها مستمر الى أن الساعة السادسة مساء اليوم، ليتمكن كل الأعضاء من تجديد العضوية والمشاركة فى جدول أعمال الجمعية العمومية.

وتقرر غلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك فى تمام السابعة مساء، رغم اكتمال النصاب القانونى بعد قام بفتح باب التسجيل بوقت قصير، وفى حالة عدم التسجيل سيتعرض العضو لغرامة مالية وفقا للائحة.

المصدر : مصر ناين