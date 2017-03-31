وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على إقامة مجمع مدارس على مساحة 60661.8 متر مربع ” بالتبرع ” بحوض الجبيلى ناحية بخاتى مركز شبين الكوم، وإقامة مدرسة أخرى على مساحة 1400متر مربع ” بالتبرع ” بحوض الحلفاية بناحية كفر بلمشط مركز منوف.

وأضاف هشام فى بيان له اليوم ، إن ذلك بعد مخاطبة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لإقامة هذه المشروعات بإعتبارها من المشروعات ذات النفع السنة طبقا للقرار الوزارى 615 لسنه 2016.

ووجه المحافظ بوضع جدول وقتى لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والتعاون من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية بما يساهم فى رفع المستوى التعليمى بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين