أكد اللواء عثمان دسوقى المشرف السنة على الكرة بنادى الداخلية، صعوبة مواجهة الأهلى بكره، وهى المباراة التى تُقام قى الثامنة مساء على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الـ21 لمسابقة الدورى.

واصدر دسوقى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن جماعية الأهلى ورغبته فى الاستمرار على صدارة جدول ترتيب المسابقة أمور تجعل مواجهته غاية فى الصعوبة، موضحا فى نفس الوقت أن فريقه جاهز للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

وشوف: “نعم الأهلى فريق قوى وكبير لكن سبق وأن فزنا عليه مرتين من قبل وتعادلنا معه أيضا مرتين، وهو ما يعطينا دفعة جيدة لتقديم عرض مميز أمامه فى مباراة الغد”، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها ببذل قصارى جهدهم وعدم ادخار نقطة عرق واحدة”.

يذكر أن الداخلية يمتلك 16 نقطة فقط، يحتل بهم المركز الخامس عشر، وهو ما يجعل موقفه صعبا بجدول ترتيب المسابقة.

المصدر : مصر ناين