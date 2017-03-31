شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة بين مجلس إدارة نادى الزمالك والبرتغالى أوجستو إيناسيو، لحسم تعاقده مع القلعة البيضاء، بعدما ظهرت خلافات بين الطرفان حول بنود العقد المنتظر.

وشهدت الساعات الماضية خلاف بين الزمالك وإيناسيو حول مقدم التعاقد، بعدما طلب المدرب البرتغالى تقاضى 3 أشهر، فيما تمسك الأبيض بسداد شهر واحد، ومن المنتظر الأستقرار على سداد شهرين كمقدم تعاقد ليكون حل فى منتصف .

كما وافق إيناسيو على طلب مجلس الزمالك بتحديد شهر واحد فقط، كواجب جزائى فى العقد بين الطرفين.

كما وافق المدرب البرتغالى على تحديد 40 ألف دولار قرابة 700 ألف جنيه كراتب شهرى هو والثنائى المساعد له.

المصدر : مصر ناين