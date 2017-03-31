كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة غرفة رياض الاطفال بمدرسة فى منطقة عين شمس، والذى تبين أن سائق توك توك وعاطل، وراء تنفيذ الواقعة وسرقة سماعات من داخل الغرفة، وتم تحديدهم من خلال كاميرات المراقبة وضبطهم وإعادة المسروقات، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم واجبة عين شمس، بلاغا من “صلاح م إ ” 57 سنة، مالك مدرسة بالمنطقة، باكتشافه سرقة 6 سماعات من داخل غرفة مشرف رياض الاطفال، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبانتاصدر رجال المباحث تبين كسر الباب الخاص بغرفة الاستقبال وكسر الشباك الخاص بغرفة مشرف رياض الأطفال ، ووجود عبث بالباب الخاص بغرفة الادارة.

ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص الكاميرات المثبتة بالمدرسة والكاميرات المثبتة بالمنطقة المتاخمة للمدرسة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “محمود ع م” 19 سنة، سائق توك توك ، و”مصطفي غ ح” 22 سنة، عاطل، وشهرته ” غباشي “.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة واستهدافهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما اتفقا فيما بينهما على سرقة المدرسة، وفى سبيل ذلك توجها للمدرسة ملثمان وقاما بتسلق السور والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، إلى النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين