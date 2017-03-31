نشبت مشاجرة بين عائلتين ل خلافات سابقة بالبدرشين مما أسفر عن مصرع شخصين، وتكثف مباحث الجيزة تحريات للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين ل خلافات سابقة أسفرت عن إصابة سنةل وتم نقله على المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت التحريات أن أفراد عائلة المجنى عليه قرروا الإنتقام، فاعتدوا على أحد الأشخاص من العائلة الثانية بشومة مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياته لضبط مرتكبى الحادث، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين