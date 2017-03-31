سجل الإعلامى جمال الشاعر حضوره فى الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة، المقرر مناقشة الميزانية والحساب الختامى فى الثالثة من مساء اليوم.

كما حضر للتسجيل فى العمومية عبدالله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى الجزيرة، بعد أن تخطى أعداد الأعضاء الذين سجلوا الى أن الآن 2000 عضو، حيث يكتمل النصاب بتسجيل 1000+1 عضو.

وأعلنت الجهة الإدارية غلق اللجان من الثانية عشر والى أن الواحدة، نظرا لمراسم صلاة الجمعة.

يذكر أن الجمعية لم تكتمل أمس لتسجيل 1883 عضوا فقط.