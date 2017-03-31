أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اﻷردنية وصول طائرة الإخلاء الطبى التى تقل آخر مصاب بحادث انقلاب حافلة معتمرين أردنيين مؤخرا فى مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

واصدر ت صباح الرافعى ، الناطق الرسمى باسم الوزارة فى تصريح اليوم الجمعة إن طائرة الإخلاء الطبى التى تم ارسالها لنقل المصاب سالم سمور جازى الجازى، والذى أصيب بحادثة انقلاب حافلة معتمرين أردنيين فى تبوك مؤخرا وصلت إلى العاصمة عمان.



وأضافت أن الجازى، الذى تم نقله من مستشفى الملك خالد بتبوك، هو آخر المصابين الذين تم نقلهم وبالتالى يكون جميع المصابين قد وصلوا إلى اﻷردن لاستكمال علاجهم.

المصدر : مصر ناين