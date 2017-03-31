يدير الحكم الدولى أمين عمر مواجهة الأهلى والداخلية والمؤجلة من الأسبوع الـ21 من بطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب السلام، بقرار من لجنة الحكام والتى يترأسها عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة.

وشهدت مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى آخر ظهور للحكم الدولى أمين عمر محليًا، وهى المباراة التى شهدت أعدادًا من القرارات الهامة أبرزها احتسابه لركلة جزاء “صحيحة” لصالح فريق وادى دجلة، كما أشهر الحكم بطاقة حمراء مستحقة فى وجه “أحمد سعيد أوكا” مدافع الإنتاج الحربى.

المصدر : مصر ناين