تمكن ضباط مباحث قسم واجبة السيدة زينب، من القبض على “أيمن م م ” 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 4518 لسنة 2013 دار السلام “مخدرات”، لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مكانا لتجارته غير المشروعة.

ومن خلال الأكمنة تم ضبطه فى الأماكن التي يتردد عليها وبحوزته 4000 قرص مخدر ( اومترل – ترامادول ) ، وسلاح ناري ” فرد خرطوش عيار 12مم و 3 طلقات من ذات العيار ” ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح اللهيب ي بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين