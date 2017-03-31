ضبطت مباحث التموين بالسويس، مصنعًا لتعبئة غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات، وتحفظت على معدات التعبئة وكميات من الزيوت.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير تأمين السويس، تلقى بلاغات تفيد بقيام بعض الأشخاص ببيع وتعبئة وتخزين زيوت السيارات بدون ترخيص، ما يهدد سلامة سياراتهم، وبتشكيل فريق كشف بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية تبين أن المصنع اتهم بتعبئة الزيوت بحى الأربعين.

وقام المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبيد رئيس مباحث الأربعين، بمداهمة المكان المقصود، وتم ضبط كميات كبيرة من الزيوت والتي كانت معدة للبيع بدون ترخيص، وبمواجهة القائمين على المصنع غير المرخص اعترفوا بأنهم يقومون بتخزين وتعبئة الزيوت وبيعها بدون ترخيص.



معدات التعبئة



العبوات



مصنع غير مرخص

المصدر : مصر ناين