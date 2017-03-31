أكد نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سعيهم من خلال مباحثات جنيف لتقويض ممارسات النظام السورى، وأن الانتاصدر السياسي هو أساس الحل في سوريا، قائلا “سنعمل على تقديم المسؤولين عن التجاوز في حق السوريين إلى العدالة”.

وأضاف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، فى مؤتمر صحفى، أنهم لم يجدون شريكا حقيقيا في المفاوضات يجرى وراء للحل السياسى فى سوريا، مطالبا بإخراج إيران والمتحالفين معها من سوريا.

المصدر : مصر ناين