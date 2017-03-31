أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن خطة تطوير الحدائق التى بدأتها المحافظة سوف تراعى الشكل الجمالى والحضارى لها، الأمر الذي يشجع علي ذهاب المواطنين اليها لقضاء أوقاتهم، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة جميع الأسوار التى تحيط بالحدائق التى سيتم تطويرها ضمن مبادرة المحافظة “حدائق بلا اسوار “.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ بورسعيد لمشوفة سير العمل فى تطوير حديقة السلام رافقه خلالهاالباشمهندس كامل أبو زهرة السكرتير السنة للمحافظة .

ووجه المحافظ ، فى بيان له اليوم بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير لتكون الحديقة جاهزة لإستقبال المواطنين أثناء فصل الصيف موضحاً بان التطوير سيكون على اعلى مستوى ليليق بالموقع المتميز الذى توجد بها الحديقة، كما شدد المحافظ على أن تكون أماكن كبار السن بمواصفات خاصة .

وأضاف أنه سيتم إقامة حديقة للاطفال داخل حديقة السلام وهناك شكل جمالى تم وضعه فى مخطط التطوير للأرضيات وجميع الجوانب المحيطة بالحديقة.

وأظهر أن ذلك المكان سيعد مقصد هام للأهالى وهناك خطة للحفاظ على المسطحات الخضراء والأحواض الزراعية داخل الحديقة بعد الأنتهاء من أعمال التطوير.

المصدر : مصر ناين